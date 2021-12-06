Тысяча за вакцинацию – эпидемиолог предупредила о возможных рисках

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Тысячу за вакцинацию смогут получить украинцы, сделавшие две прививки от коронавируса. В то же время медики советуют не спешить людям использовать эти деньги.

В первые дни после прививки организм человека уязвимый и может подхватить коронавирус. Такое мнение высказала эпидемиолог Людмила Мухарская.

Если человек вакцинировался сегодня, это не значит, что завтра он сможет идти в кинотеатр. Выплаты за вакцинацию направляют людей в места скопления населения, — отметила она.

Эпидемиолог добавила, что людям после вакцинации следует подождать несколько недель, пока в организме появятся антитела.

По словам эксперта, посещать кинотеатры и другие места массового скопления украинцам все же нежелательно. Мухарская посоветовала вместо кино на тысячу гривен купить книги, потому что «это не требует контакта с людьми».

Напомним, Зеленский заявил, что каждый украинец, который вакцинируется от коронавируса, получит 1 тыс. грн. Чтобы получить деньги, нужно сделать две прививки. Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. Столько же — в начале 2022 года.

Тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.

После верификации в мобильном приложении граждане смогут получить деньги на бесплатные виртуальные банковские карты. Привитые граждане без «Дії» также смогут получить деньги, но позже. Эту альтернативу сейчас дорабатывают.