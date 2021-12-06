Владимир Зеленский, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n164056-ofis-zelenskogo-zaminiroval-recidivist-apostol-foto.html

Ракурс

В Запорожской области задержан мужчина, который вчера, 5 декабря, сообщил о якобы заминировании здания Офиса президента в Киеве.

Мужчина, который представился как «Апостол», примерно в 14.10 5 декабря позвонил по телефону в Васильевское районное управление полиции Запорожской области и сообщил, что Офис президента в Киеве заминирован. Эту информацию немедленно передали столичной полиции, однако взрывчатку в ходе принятых мер не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Впоследствии правоохранители установили личность «Апостола» — им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 47-летний житель города Васильевка, уже дважды отбывавший наказание за совершение общественно опасного деяния в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи.

Мужчину задержали, его мобильный телефон и сим-карту изъяли в качестве доказательств.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса.

В полиции напоминают, что за «телефонный терроризм» законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, а в случае повторных действий — до восьми лет лишения свободы.

Напомним, летом 2020 года задержали женщину, которая 18 раз сообщала о «заминировании» одного из зданий Киева.