Дизайн банкнот євро зміниться – подробиці. Фото: pexels.com

https://racurs.ua/ua/n164058-dyzayn-banknot-ievro-zminytsya-podrobyci.html

Ракурс

Банкнота євро змінить свій дизайн, щоб стати більш привабливою для європейців. Спочатку Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує провести масштабне опитування.

Громадяни Європейського Союзу зможуть подавати свої ідеї. Очікується, що процес оновлення дизайну завершиться у 2024 році. Про це йдеться у повідомленні ЄЦБ.

Згодом пропозиції європейців розглянуть експерти. Банк уже призначив членів консультативної групи. Усі вони представляють різні галузі: історію, природничі та соціальні науки, образотворче мистецтво та технології.

Нинішній дизайн банкнот євро заснований на темі «епох і стилів», яка представлена вікнами, арками та мостами. Через 20 років прийшов час змінити зовнішній вигляд банкнот, щоб зробити їх більш придатними для європейців будь-якого віку та походження.

Дизайн банкнот євро — політично чутливе питання. У типових зображеннях на банкнотах (наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель) є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.