Мер Полтави потрапив у «Миротворець» після скандальних слів

https://racurs.ua/ua/n164086-bratovbyvcha-viyna-mer-poltavy-potrapyv-u-myrotvorec-pislya-skandalnyh-sliv.html

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Мер Полтави Олександр Мамай потрапив у базу «Миротворець» через скандальну заяву про «братовбивчу війну» в Україні.

Міський голова озвучував тези російської пропаганди щодо війни на сході України. Про це стало відомо із сайту «Миротворця».

На сайті Мамая описали як «посібника терористів та російських окупантів» і звинуватили в поширені кремлівської пропаганди.

До цього Мамай у програмі телеканалу «НАШ» заявив про те, що на території України воюють «наддержави» — США та Росія. Водночас наша країна є «плацдармом», де брат іде на брата. Він також висловив жаль про те, що Україна розірвала економічні відносини з країною-агресором.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Полтави Олександр Мамай зробив провокаційну заяву про війну на Донбасі. Політик договорився до того, що назвав агресію РФ на Сході України громадянською війною.