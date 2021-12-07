Мэр Полтавы попал в «Миротворец» после скандала

https://racurs.ua/n164086-bratoubiystvennaya-voyna-mer-poltavy-popal-v-mirotvorec-posle-skandala.html

Ракурс

Мэр Полтавы Александр Мамай попал в базу «Миротворец» из-за скандального заявления о «братоубийственной войне» в Украине.

Городской голова озвучивал тезисы российской пропаганды относительно войны на востоке Украины. Об этом стало известно с сайта «Миротворца».

На сайте Мамая описали как «пособника террористов и российских оккупантов» и обвинили в распространении кремлевской пропаганды.

До этого Мамай в программе телеканала «НАШ» заявил о том, что на территории Украины воюют «сверхдержавы» — США и Россия. В то же время наша страна является «плацдармом», где брат идет на брата. Он также выразил сожаление, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Полтавы Александр Мамай сделал провокационное заявление о войне на Донбассе. Политик договорился до того, что назвал агрессию РФ на востоке Украины гражданской войной.