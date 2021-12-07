Экономический паспорт – у Зеленского уточнили детали о деньгах для детей

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Об экономическом паспорте украинца, который получат дети после достижения 18 лет, уточнили у президента Владимира Зеленского. Там указали, что выплаты по экономическому паспорту украинца получат дети, которые родились с 1 января 2019 года.

Дискуссия была по этому вопросу жесткая. Например, я придерживался точки зрения, что нужно вводить выплаты для детей, рожденных с начала старта программы, то есть с 1 января 2022 года. Было мнение, что с текущего года. Но было принято компромиссно-волевое решение, что это будет с 1 января 2019 года, — сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Дом».

По его словам, деньги в Фонд будущих поколений начнут поступать только с 2022 года.

Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно ложатся на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет длительность начислений. Выходит, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, есть ровно 18 лет до получения своей суммы. А у родившегося с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счете, — объяснили на Банковой.

Активы детей-участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Напомним, после достижения детьми совершеннолетия, выплаты могут использоваться на: