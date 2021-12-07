Названа причина образования тромбов после прививки от COVID-19

Тромбоз. Фото; Istock

https://racurs.ua/n164084-nazvana-prichina-obrazovaniya-trombov-posle-privivki-ot-covid-19.html

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Тромбоз после вакцинации от коронавируса происходит из-за специфичного иммунного белка.

Международная группа исследователей из Великобритании и США выяснила, почему вакцина от коронавируса производства AstraZeneca или Johnson & Johnson провоцирует его активную генерацию. Об этом сообщает Science Advances.

Оказалось, что векторные вакцины способны привлекать белок, который может вызывать иммунный ответ, запускающий свертывание крови. Белок, известный под названием «тромбоцитарный фактор 4», провоцирует этот процесс и способствует тому, что иммунная система воспринимает его как чужеродный.

Исследователи считают, что такой неправильный иммунитет может привести к выделению антител против PF4, которые связываются с тромбоцитами и активируют их, заставляя их собираться вместе и вызывать образование тромбов после введения вакцины.

Пока остается невыясненным, почему именно иммунная система может рассматривать PF4 как угрозу.

Напомним, ранее мы сообщали, что тромбоз после вакцинации AstraZeneca возникал из-за специфического белка крови, который провоцирует ложную иммунную реакцию.

Источник: Science Advances