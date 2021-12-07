Названо причину утворення тромбів після щеплення від COVID-19

Тромбоз. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164084-nazvano-prychynu-utvorennya-trombiv-pislya-scheplennya-vid-covid-19.html

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Тромбоз після вакцинації від коронавірусу відбувається через специфічний імунний білок.

Міжнародна група дослідників із Великої Британії та США з’ясувала, чому вакцина від коронавірусу виробництва AstraZeneca або Johnson&Johnson провокує його активну генерацію. Про це повідомляє Science Advances.

Виявилося, що векторні вакцини здатні залучати білок, який може викликати імунну відповідь, що запускає згортання крові. Білок, відомий під назвою «тромбоцитарний фактор 4», провокує цей процес і сприяє тому, що імунна система сприймає його як чужорідний.

Дослідники вважають, що такий неправильний імунітет може призвести до виділення антитіл проти PF4, які зв’язуються з тромбоцитами й активують їх, змушуючи їх збиратися разом і викликати утворення тромбів після введення вакцини.

Поки що залишається незрозумілим, чому саме імунна система може розглядати PF4 як загрозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тромбоз після вакцинації AstraZeneca виникав через специфічний білок крові, який провокує помилкову імунну реакцію.

Джерело: Science Advances