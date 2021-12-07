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Ракурс
Розкидані крісла і груда металу - з’явилося відео з місця ДТП під Черніговом, фото - Нацполіція

Розкидані крісла з маршрутки та купа металу — з’явилося відео з місця ДТП під Черніговом

7 гру 2021, 11:27
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Постраждалих у смертельній ДТП поблизу Чернігова побільшало. Оновлені дані ДСНС та МВС свідчать про 11 загиблих і вісьмох травмованих. Раніше рятувальники повідомляли про десятьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки.

Розкидані крісла і груда металу - з’явилося відео з місця ДТП під Черніговом, фото - Нацполіція

В мережі з’явилося відео з місця ДТП. На трасі працює багато рятувальників, медиків та поліцейських.

Як повідомив голова Сосницької громади Андрій Портний «Суспільному», маршрутка рухалася за маршрутом Борзна — Чернігів.

Приблизно о 8.00 «Мерседес Спринтер» протаранила вантажна фура.

Травмованих з рейсового автобусу та вантажівки відвезли в Чернігівську лікарню № 2.

Дорога наразі блокована й поліція організувала об’їзд місця аварії дорогою Н-28 Чернігів — Городня — Сеньківка до Городні.


Розкидані крісла і купа металу - з’явилося відео з місця ДТП під Черніговом

Розкидані крісла і купа металу - з’явилося відео з місця ДТП під Черніговом

Джерело: Ракурс


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