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Разбросанные кресла из маршрутки и груда металла — появилось видео с места ДТП под Черниговом

Разбросанные кресла из маршрутки и груда металла — появилось видео с места ДТП под Черниговом

7 дек 2021, 11:27
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Пострадавших в смертельном ДТП вблизи Чернигова стало больше. Обновленные данные ГСЧС и МВД свидетельствуют об 11 погибших и восьми травмированных. Ранее спасатели сообщали о десяти погибших и семи пострадавших в результате столкновения маршрутки и грузовика.

Разбросанные кресла из маршрутки и груда металла — появилось видео с места ДТП под Черниговом, фото - Нацполиция

В сети появилось видео с места ДТП. На трассе работает много спасателей, медиков и полицейских.

Как сообщил председатель Сосницкой громады Андрей Портный «Суспільному», маршрутка двигалась по маршруту Борзна — Чернигов.

Приблизительно в 8.00 «Мерседес Спринтер» протаранила грузовая фура.


Травмированных из рейсового автобуса и грузовика отвезли в Черниговскую больницу № 2.

Дорога блокирована и полиция организовала объезд места аварии по дороге Н-28 Чернигов — Городня — Сеньковка в Городню.

Источник: Ракурс


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