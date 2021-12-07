Поиски туриста продолжаются в Карпатах третьи сутки

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Поиски туриста в Карпатах продолжаются третьи сутки. Спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям все еще ищут пропавшего в горах мужчину во время катания на снегоходе, 4 декабря.

По состоянию на 5.30 7 декабря поиски 50-летнего мужчины, заблудившегося в горах во время катания на снегоходе, продолжаются, — информирует сегодня утром ГСЧС Украины.

К поискам были привлечены 49 человек и 11 единиц техники от горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья и Спеццентра быстрого реагирования Дрогобыча.

Также приобщаются к поискам патрульные полицейские и волонтеры. При благоприятных погодных условиях спасатели привлекут к поиску с воздуха вертолеты МИ-8.

Напомним, на Закарпатье 4 декабря во время катания на снегоходах потерял ориентиры и заблудился. Спасатели обследовали склоны горной долины Руна, часть лесных массивов со стороны урочища Прилуки и часть северо-восточного хребта горной долины Руна. Турист исчез во время катания с друзьями — в какой-то момент они потеряли ориентир и заблудились, разделились на две группы. На следующий день, 5 декабря, двое мужчин вышли на связь и сообщили, что они находятся на одной из турбаз в селе Лумшоры. Поиски третьего продолжаются.