Пошуки туриста у Карпатах тривають третю добу

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Пошуки туриста у Карпатах тривають третю добу. Рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій продовжують шукати чоловіка, який зник у горах, під час катання на снігоході, 4 грудня.

Станом на 5.30 7 грудня пошуки 50-річного чоловіка, який заблукав у горах під час катання на снігоході, тривають, — інформує сьогодні зранку ДСНС України.

До пошуків було залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеццентру швидкого реагування Дрогобича.

Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери. За умови сприятливих погодних умов, рятувальники будуть здійснювати пошук з повітря вертольотом МІ-8.

Нагадаємо, на Закарпатті 4 грудня під час катання на снігоходах втратив орієнтири місцевості та заблукав. Рятувальниками обстежено схили полонини Руна, частину лісових масивів з боку урочища Прилуки та частина північно-східного хребта полонини Руна. Турист зник під час катання із друзями — у певний момент вони втратили орієнтир і заблукали, розділилися на дві групи. Наступного дня, 5 грудня, двоє чоловіків вийшли на зв’язок і повідомили, що вони перебувають на одній із турбаз у селі Лумшори. Пошуки третього тривають.