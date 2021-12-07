Карантин у Києві — як працює транспорт у «жовтій» зоніhttps://racurs.ua/ua/n164081-karantyn-u-kyievi-yak-pracuie-transport-u-jovtiy-zoni.htmlРакурс
Карантин у Києві послабили відсьогодні — із 7 жовтня столиця вийшла із «червоної» зони карантину й перейшла в «жовту».
Проте обмеження для транспорту, які діяли під час «червоної зони», було вирішено залишити в силі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Без обмежень користуватися громадським транспортом можуть лише неповнолітні. Іншим пасажирам для поїздки в метро, маршрутці та іншому міському транспорті знадобиться один із документів:
- «жовтий» чи «зелений» сертифікат вакцинації;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка 063/о;
- негативний ПЛР-тест або тест антиген;
- документ про одужання від коронавірусу.
У громадському транспорті необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні підтвердили в 8 тис. 655 осіб станом на ранок 7 грудня. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медиків. З початку пандемії коронавірусної хвороби в Україні офіційно зафіксовано 3,51 млн випадків інфікувань COVID-19.