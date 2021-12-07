Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Карантин у Києві. Фото: istock

Карантин у Києві — як працює транспорт у «жовтій» зоні

7 гру 2021, 10:57
999

Карантин у Києві послабили відсьогодні — із 7 жовтня столиця вийшла із «червоної» зони карантину й перейшла в «жовту».

Проте обмеження для транспорту, які діяли під час «червоної зони», було вирішено залишити в силі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Без обмежень користуватися громадським транспортом можуть лише неповнолітні. Іншим пасажирам для поїздки в метро, маршрутці та іншому міському транспорті знадобиться один із документів:


  • «жовтий» чи «зелений» сертифікат вакцинації;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка 063/о;
  • негативний ПЛР-тест або тест антиген;
  • документ про одужання від коронавірусу.

У громадському транспорті необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні підтвердили в 8 тис. 655 осіб станом на ранок 7 грудня. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медиків. З початку пандемії коронавірусної хвороби в Україні офіційно зафіксовано 3,51 млн випадків інфікувань COVID-19.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів