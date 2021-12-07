Карантин у Києві. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164081-karantyn-u-kyievi-yak-pracuie-transport-u-jovtiy-zoni.html

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Карантин у Києві послабили відсьогодні — із 7 жовтня столиця вийшла із «червоної» зони карантину й перейшла в «жовту».

Проте обмеження для транспорту, які діяли під час «червоної зони», було вирішено залишити в силі. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Без обмежень користуватися громадським транспортом можуть лише неповнолітні. Іншим пасажирам для поїздки в метро, маршрутці та іншому міському транспорті знадобиться один із документів:

«жовтий» чи «зелений» сертифікат вакцинації;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка 063/о;

негативний ПЛР-тест або тест антиген;

документ про одужання від коронавірусу.

У громадському транспорті необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні підтвердили в 8 тис. 655 осіб станом на ранок 7 грудня. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медиків. З початку пандемії коронавірусної хвороби в Україні офіційно зафіксовано 3,51 млн випадків інфікувань COVID-19.