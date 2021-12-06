Коли варто вакцинуватися після перенесеного COVID-19 – відповідь МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164068-koly-varto-vakcynuvatysya-pislya-perenesenogo-covid-19-vidpovid-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу необхідна і для людей, які вже перехворіли. Вони можуть робити щеплення на 28 день після перенесеної хвороби.

Про це розповів завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заїка.

Якщо ви отримали першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби й захворіли на COVID-19, зачекайте 28 днів та отримайте другу дозу, — зазначив він.

Експерт наголосив, що наразі невідомо, скільки тримається імунітет після перенесеної хвороби. За його словами, немає випадків, коли б вакцинація після хвороби зашкодила людині.

Також Заїка поділився результатами дослідження. Йшлося про те, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі більший ризик захворіти, аніж вакциновані.

Окрім того, експерт нагадав, що в Україні за попередні три місяці 94% госпіталізованих з COVID-19 не щепилися від інфекції. Також 96,5% померлих від ускладнень коронавірусної хвороби не пройшли вакцинацію.

Нагадаємо, від понеділка, 6 грудня, набирають чинності посилені карантинні правила. Зміни торкаються передусім невакцинованих громадян, як у жовтих, так і в червоних регіонах. При цьому люди повинні мати при собі документи, перебуваючи на вулиці.