Когда нужно вакцинироваться после перенесенного COVID-19 – ответ Минздрава

https://racurs.ua/n164068-kogda-nujno-vakcinirovatsya-posle-perenesennogo-covid-19-otvet-minzdrava.html

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Вакцинация от коронавируса необходима и для людей, которые уже переболели. Они могут вакцинироваться на 28 день после перенесенной болезни.

Об этом рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика.

Если вы получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели COVID-19, подождите 28 дней и получите вторую дозу, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после перенесенной болезни. По его словам, нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила бы человеку.

Также Заика поделился результатами исследования. Речь шла о том, что невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные.

Кроме того, эксперт напомнил, что в Украине за предыдущие три месяца 94% госпитализированных из COVID-19 не привились от инфекции. Также 96,5% умерших от осложнений коронавирусной болезни не прошли вакцинацию.

Напомним, с понедельника, 6 декабря, вступают в силу усиленные карантинные правила. Изменения затрагивают прежде всего невакцинированных граждан, как в желтых, так и в красных регионах. При этом люди должны иметь при себе документы, находясь на улице.