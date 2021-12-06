У Путина придумали новый способ «снять напряженность на Донбассе». Фото: РБК

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Россия придумала новый способ, чтобы «избавиться от напряженности на востоке Украины».

Президент РФ Владимир Путин хочет получить гарантии, что Киев не будет решать конфликт на Донбассе силовым путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Снять напряженность можно только одним путем — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем, — сказал Песков.

Он добавил, что Путин с «большим интересом» выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по решению конфликта на Донбассе. После разговора лидер страны-агрессора поразмышляет, «могут ли они помочь снять напряжение в регионе».

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область.

Также сегодня президент примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручения боевых флагов военным частям ВСУ.

Напомним, министр обороны Алексей Резников прокомментировал обострение на российско-украинской границе весной 2021 года. По его словам, Кремль пытался прибегнуть к запугиванию. Таким образом страна-агрессор пытается «повысить ставки», чтобы достичь определенной цели.