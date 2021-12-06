Хуже пандемии коронавируса – шокирующий прогноз эксперта. Фото: cgon

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Коронавирус в мире унес миллионы жизней, однако будущие пандемии могут оказаться еще смертоноснее.

Одна из разработчиков вакцины Oxford-AstraZeneca Сара Гилберт призвала выделять деньги на подготовку к новым эпидемиям. Об этом сообщает «BBC-Украина».

По ее словам, имеющиеся вакцины могут оказаться менее эффективными против нового штамма «Омикрон». В то же время она добавила, что это не означает, что вакцины не будут защищать от тяжелой формы болезни или смерти.

Эксперт призвала людей не пренебрегать карантинными ограничениями. Также она не исключает, что в будущем будет разработана универсальная от гриппа вакцина.

Честно говоря, следующий вирус может оказаться еще хуже. Он может быть еще более заразным, более смертоносным, или и то, и другое, — подчеркнула Гилберт.

Сара Гилберт начала разрабатывать вакцину от коронавируса в начале 2020 года, когда коронавирус впервые появился в Китае.

Сегодня вакцина Oxford-AstraZeneca является самой популярной в мире. Более 170 стран вакцинируют ею своих граждан.

Напомним, ученые научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании пришли к выводу, что эпидемия коронавируса будет оставаться опасной для населения планеты еще не менее пяти лет.

Источник: «BBC-Украина»