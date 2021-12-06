Для кого из украинцев планируют изменить тарифы на газ – детали

https://racurs.ua/n164065-dlya-kogo-iz-ukraincev-planiruut-izmenit-tarify-na-gaz-detali.html

Ракурс

Тарифы на газ предлагают снизить для украинцев, пользующихся услугами поставщика «последней надежды».

Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 9 декабря рассмотрит вопрос о переведении этих клиентах на базовый тариф «Нафтогаза». Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Это позволит 347 тыс. домохозяйств платить 7,96 грн за кубометр. С 1 декабря цена природного газа у поставщика «последней надежды» для нужд бытовых потребителей составляет около 30 грн за кубометр.

Ранее «Нафтогаз Украины» предложила автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 грн).

Такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика «последней надежды», стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

«Ракурс» сообщал, что тарифы на газ в Украине вырастут — эксперт прогнозирует, что новый тариф на газ ударит не только по бизнесу, но и по населению.