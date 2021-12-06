Почему Россия не напала на Украину весной, объяснили в Минобороны. Фото: Главком

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Ракурс

Агрессия России в сторону Украины длится уже годами. Министр обороны Алексей Резников прокомментировал обострение на российско-украинской границе весной 2021 года.

По его словам, Кремль пытался прибегнуть к запугиванию. Таким образом страна-агрессор пытается «повысить ставки», чтобы достичь определенной цели. Об этом глава ведомства заявил в интервью изданию «Армія Inform».

Весной 2021 года Кремль стремился привлечь внимание США и заставить к диалогу без введения новых санкций. По словам чиновника, давление и блеф — уже привычная практика для России.

Очень важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас «шатает», могли бы и попытаться ворваться, — сказал министр.

Глава Минобороны также объяснил, почему враг сейчас идет на столь демонстративную эскалацию. Кремль усиливает агрессию, потому что не получается играть роль «посредника» между Украиной и своими марионетками.

Напомним, американские разведчики выяснили, что Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года на четырех фронтах.

По данным американских СМИ, российские войска сосредотачиваются в четырех точках возле границы с Украиной. Сейчас там развернуто 50 боевых тактических групп, а также танки и артиллерия, часть которых перекинули недавно.

Источник:«Армія Inform»