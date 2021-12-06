Ученые раскрыли еще один секрет лейкоза

https://racurs.ua/n164063-leykoz-skryvaetsya-ot-hemoterapii-v-spyaschih-kletkah-uchenye.html

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Британские ученые с помощью экспериментов на мышах установили, почему небольшому количеству лейкемических клеток удается пережить решающие первые 28 дней химиотерапии при лечении острого В-клеточного лимфобластного лейкоза (BCP-ALL).

Около 20% пациентов с этим заболеванием умирают от болезни, и многие из выживающих страдают от долгосрочных осложнений, поскольку лечение очень длительное и интенсивное. Почему этот вид рака так трудно уничтожить, установили ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает пресс-служба вуза.

В ходе экспериментов специально модифицированным лабораторным мышам пересаживались клетки человеческого лейкоза, а затем животных лечили от рака. Таким образом ученые пытались исследовать механизмы резистентности раковых клеток к лечению.

Дело в том, что раковые клетки, как правило, состоят из нескольких популяций, содержащих различные группы мутаций. Химиотерапия, как правило, уничтожает доминантные группы, однако части до этого малораспространенных клеток благодаря своим мутациям удается уцелеть и впоследствии активно размножиться.

Широко распространено мнение, что точная комбинация мутаций в раковой клетке определяет, останется ли она после лечения и потенциально повлечет за собой возвращение болезни. Однако оказалось, что в случае BCP-ALL уцелеть раковым клеткам помогает другой механизм.

К своему удивлению, обнаружили, что в ходе экспериментов не было зафиксировано генетического отбора по устойчивости к химиотерапии.

Уцелевшие клетки не имели никаких конкретных комбинаций мутаций, как можно было ожидать — наоборот, они даже демонстрировали ряд мутаций, подобных тем, что были у невыживших клеток, — отмечается в статье.

Однако ученые обнаружили, что уцелевшие клетки действительно обладали уникальной совокупностью других свойств, которые называют «состоянием устойчивых клеток».

Особенности этого состояния включают в себя модель экспрессии генов, напоминающую стволовые клетки костного мозга — клетки впадали в неактивное состояние, своеобразную «спячку». Такие спящие злокачественные клетки не делятся (но продолжают оставаясь злокачественными), но могут начать делиться при определенных условиях.

Исследователи подчеркивают, что спящие клетки появляются уже при первоначальном лейкозе, до всякой терапии, хотя и в очень низком количестве.

Это первый случай, когда спящие клетки когда-либо наблюдались при нелеченной лейкемии, отмечается в статье.

Мы постепенно поняли, что на самом деле это фенотип клеток (т. е. как они выглядят и ведут себя), а не их генотип (т. е. их спектр генетических мутаций), показывает, уцелеют ли они после лечения, — отмечают исследователи.

Есть ли такие особенные спящие клетки у других типов злокачественных заболеваний и как с ними бороться, покажут дальнейшие исследования.