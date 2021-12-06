Чому Росія не напала на Україну весною, пояснили в Міноборони. Фото: Главком

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Агресія Росії в сторону України триває вже роками. Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував загострення на російсько-українському кордоні навесні 2021 року.

За його словами, Кремль намагався вдатися до залякування. У такий спосіб країна-агресор намагається «підвищити ставки», щоб досягнути певної мети. Про це очільник відомства заявив в інтерв’ю виданню «Армія Inform».

Навесні 2021 року Кремль прагнув привернути увагу США й змусити до діалогу без запровадження нових санкцій. За словами урядовця, тиск та блеф — вже звична практика для Росії.

Надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас «хитає", могли б і спробувати вдертися, — сказав міністр.

Очільник Міноборони також пояснив, чому ворог зараз йде на таку демонстративну ескалацію. Кремль посилює агресію, бо не виходить грати роль «посередника» між Україною та своїми маріонетками.

Нагадаємо, американські розвідники з’ясували, що Росія готується напасти на Україну на початку 2022 року на чотирьох фронтах.

За даними американських ЗМІ, російські війська зосереджуються у чотирьох точках біля кордону з Україною. Наразі там розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки та артилерія, частина яких перекинули нещодавно.

Джерело: «Армія Inform»