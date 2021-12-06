Для кого з українців планують змінити тарифи газ – деталі

https://racurs.ua/ua/n164065-dlya-kogo-z-ukrayinciv-planuut-zminyty-taryfy-gaz-detali.html

Ракурс

Тарифи на газ пропонують знизити для українців, які користуються послугами постачальника «останньої надії».

Нацкомісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 9 грудня розгляне питання про переведення цих клієнтів на базовий тариф «Нафтогазу». Про це повідомили у прес-службі НКРЕКП.

Це дозволить 347 тис. домогосподарств платити 7,96 грн за кубометр. З 1 грудня ціна природного газу у постачальника «останньої надії» для потреб побутових споживачів складає близько 30 грн за кубометр.

Раніше «Нафтогаз України» запропонував автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 грн).

Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника й отримують газ від постачальника «останньої надії», стало можливим завдяки ухваленню закону про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

«Ракурс» повідомляв, що тарифи на газ в Україні зростуть — експерт прогнозує, що новий тариф на газ вдарить не тільки по бізнесу, але й по населенню.