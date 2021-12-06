Гірше за пандемію коронавірусу – шокуючий прогноз експерта. Фото: cgon

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Коронавірус у світі забрав мільйони життів, однак майбутні пандемії можуть виявитись ще смертоноснішими.

Одна з розробників вакцини Oxford-AstraZeneca Сара Гілберт закликала виділяти гроші на підготовку до нових епідемій. Про це повідомляє «BBC-Україна».

За її словами, наявні вакцини можуть виявитись менш ефективними проти нового штаму «Омікрон». Водночас вона додала, що це не означає, що вакцини не захищатимуть від тяжкої форми хвороби чи смерті.

Експерт закликала людей не нехтувати карантинними обмеженнями. Також вона не виключає, що в майбутньому буде розроблена універсальна вакцина від грипу.

Правду кажучи, наступний вірус може виявитись ще гіршим. Він може бути ще заразнішим, більш смертоносним, або і те, й інше, — наголосила Гілберт.

Сара Гілберт почала розробляти вакцину від коронавірусу на початку 2020 року, коли коронавірус вперше з’явився у Китаї.

Сьогодні вакцина Oxford-AstraZeneca є найпопулярнішою у світі. Понад 170 країн вакцинує нею своїх громадян.

Нагадаємо, вчені науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій Великої Британії дійшли висновку, що епідемія коронавірусу залишатиметься небезпечною для населення планети ще щонайменше п’ять років.

Джерело: «BBC-Україна»