У Путіна придумали новий спосіб «зняти напруженість на Донбасі». Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n164067-u-putina-prydumaly-novyy-sposib-znyaty-naprujenist-na-donbasi.html

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Росія вигадала новий спосіб, щоб «позбутися напруженості на сході України».

Президент РФ Володимир Путін хоче отримати гарантії, що Київ не вирішуватиме конфлікт на Донбасі силовим шляхом. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Зняти напруженість можна лише одним шляхом — це зрозуміти, як застрахуватися від можливих думок Києва вирішити проблему Донбасу силовим шляхом, — сказав Пєсков.

Він додав, що Путін із «великим інтересом» вислухає пропозиції американського колеги Джо Байдена щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Після розмови лідер країни-агресора поміркує, чи «можуть вони допомогти зняти напругу в регіоні».

6 грудня, в День Збройних сил України, президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область.

Також сьогодні президент також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков прокоментував загострення на російсько-українському кордоні навесні 2021 року. За його словами, Кремль намагався вдатися до залякування. У такий спосіб країна-агресор намагається «підвищити ставки», щоб досягнути певної мети.