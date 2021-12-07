Суд скасував наказ про відсторонення нещепленої вчительки на Сумщині, фото - Суспільне

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Обов’язкова вакцинація освітян в Україні під загрозою. Роменський міськрайонний суд Сумської області на засіданні 6 грудня скасував наказ директора школи про усунення від роботи вчительки, яка не вакцинувалася від коронавірусу.

Це перше анулювання судом усунення від роботи нещепленої вчительки в Україні.

Позивач — педагог Ганна Поліщук — зажадала у позові визнати незаконним наказ про її усунення, поновити на роботі та виплатити гроші за час вимушеного прогулу, повдіомляє «Суспільне».

Викладач аргументувала свій позов до школи порушенням Конвенції з прав людини, яка забороняє дискримінацію людини за будь-якими ознаками, а також на ст. 25 КЗпП. У матеріалах справи вона зазначила, що через пандемію в країні не запровадили надзвичайного стану. Тому вакцинація є добровільним актом і не може проводитися примусово.

Директор Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 імені Абрама Йоффе на засіданні суду заявила, що не могла не підписати наказ, оскільки виконувала постанову уряду.

Суд скасував наказ про звільнення з роботи вчительки. Проте у виплаті їй грошей за вимушений простій відмовив.

Директор не готова відповісти, чи скористається вона правом на апеляцію, тому що школі потрібні вчителі, однак про те, чи вихід на роботу нещеплених педагогів відповідає нормам законодавства, у рішенні суду не сказано.

Керівнику освітньої установи загрожував штраф до 170 тис. грн за невиконання вимог Кабміну.

Рішення суду набирає чинності через 30 днів — 6 січня. Упродовж цього часу сторони можуть оскаржити його.

Нагадаємо, що обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні стосується працівників освітньої сфери. Однак не всі педагоги хочуть робити щеплення, тож невакцинованих вчителів з початку листопада почали відсторонювати від роботи.

Джерело: «Суспільне»