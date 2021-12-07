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Ракурс
Байден. ФОТО: УП

Байден порадився з європейськими лідерами перед дзвінком Путіну

7 гру 2021, 10:26
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Вторгнення Росії до України лякає США і європейських партнерів. Президент США Джо Байден перед відеоконференцією з російським колегою Володимиром Путіним обговорив ситуації на кордоні України із лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Політики заявили, що стурбовані жорсткою риторикою Росії. Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Повідомляється, що під час розмови лідери країн Європи закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія, особливо через «нормандський формат», є єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі шляхом виконання мінських домовленостей.

Вони погодилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний зв’язок, у тому числі в консультаціях із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС, за допомогою скоординованого та всебічного підходу, — зазначили у Вашингтоні.


Як відомо, сьогодні, 7 грудня, президенти США й Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонну розмову. Потім американський лідер зідзвониться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напередодні відеодзвінка Джо Байдена та Володимира Путіна в західній пресі з’явилися дані про те, чим США погрожуватимуть Росії у випадку загострення ситуації на кордонах з Україною і якою може буде відповідь Америки на пряму агресію.

Джерело: Ракурс


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