Байден. Фото: УП

https://racurs.ua/n164079-bayden-posovetovalsya-s-evropeyskimi-liderami-pered-zvonkom-putinu.html

Ракурс

Вторжение России в Украину пугает США и европейских партнеров. Президент США Джо Байден перед видеоконференцией с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Политики заявили, что обеспокоены жесткой риторикой России. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Сообщается, что во время разговора лидеры стран Европы призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через «нормандский формат», является единственным путем для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей.

Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, с помощью скоординированного и всестороннего подхода, — отметили в Вашингтоне.

Как известно, сегодня, 7 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор. Затем американский лидер созвонится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне видеозвонка Джо Байдена и Владимира Путина в западной прессе появились данные о том, чем США будут угрожать России в случае обострения ситуации на границах с Украиной и какой может быть ответ Америки на прямую агрессию.