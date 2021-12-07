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Ракурс
Байден. Фото: УП

Байден посоветовался с европейскими лидерами перед звонком Путину

7 дек 2021, 10:26
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Вторжение России в Украину пугает США и европейских партнеров. Президент США Джо Байден перед видеоконференцией с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Политики заявили, что обеспокоены жесткой риторикой России. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Сообщается, что во время разговора лидеры стран Европы призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через «нормандский формат», является единственным путем для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей.

Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, с помощью скоординированного и всестороннего подхода, — отметили в Вашингтоне.


Как известно, сегодня, 7 декабря, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор. Затем американский лидер созвонится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне видеозвонка Джо Байдена и Владимира Путина в западной прессе появились данные о том, чем США будут угрожать России в случае обострения ситуации на границах с Украиной и какой может быть ответ Америки на прямую агрессию.

Источник: Ракурс


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