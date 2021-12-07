Расплата за нападение— США готовят санкции против окружения Путина и отключат от SWIFT, фото - Слово і діло

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Накануне звонка Джо Байдена и Владимира Путина в западной прессе появились данные о том, чем США будут угрожать России в случае обострения ситуации на границах с Украиной и каким может быть ответ Америки на прямую агрессию.

CNN пишет, что в администрации Джо Байдена обдумывают широкий набор санкций против России, которые должны умерить президента РФ Путина.

Набор мер Белого дома якобы включает санкции против членов ближайшего окружения Путина, отключение России от международной платежной системы SWIFT, а новые экономические санкции могут быть направлены на разные сектора, в частности, производителей энергии и российские банки.

Ведущие российские олигархи утратят возможность свободно путешествовать по миру, а также доступ к американским банковским и кредитным системам.

Отключение России от системы SWIFT рассматривается как наиболее мощный вариант действий.

Весной 2021 года Европарламент уже принял резолюцию о возможном отключении РФ от системы международных платежей и США сейчас обсуждают эту меру с коллегами из ЕС.

Чиновник, с которым общалась СNN, считает, что санкции против России могут быть похожи на уже введенные против Ирана и Северной Кореи.

The Guardian сообщила и о готовности США направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину.

В Белом доме также дали понять, что не будут обсуждать «гарантии безопасности» для России, которых требует Путин, включая запрет на расширение НАТО или военную поддержку Украины.

Журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, 6 декабря написал, что министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай вторжения России расширить поставки Киеву оружия.

Резников якобы предоставил Остину список желанных вооружений, включавший средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы.

Киев также хочет получить часть американской военной техники, предназначавшуюся для Афганистана до прихода там к власти террористического движения «Талибан». Украина заинтересована, в частности, в получении принадлежащих США вертолетов Ми-17 и боеприпасов, которые изначально планировалось отправить афганской армии, уточнил источник.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря. Госсекретарь Энтони Блинкен накануне разговора президентов заверил, что США ответят на вероятную агрессию такими мерами, которые еще никогда не применялись Америкой.

Источники: CNN, The Guardian, Foreign Policy