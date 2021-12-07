Вывезенную из Афганистана военную технику США просит предоставить Киев — СМИ

https://racurs.ua/n164073-vyvezennuu-iz-afganistana-voennuu-tehniku-ssha-prosit-predostavit-kiev-smi.html

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Военную технику США, которую американцам удалось эвакуировать из Афганистана до прихода талибов, просит предоставить Украина. Речь идет о вооружении, которое в свое время было предназначено для подконтрольного Западу афганского правительства до захвата власти представителями радикального исламистского движения Талибан.

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

Такое предложение высказал министр обороны Алексей Резников в ноябре во время визита в США. Он призвал Вашингтон увеличить поставки вооружения, в частности предоставить системы воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, которые американцы не поставляли ранее.

Украина хочет получить боеприпасы, которые США планировали отправить в Афганистан. Кроме этого, Киев просил вертолеты Ми-17, находящиеся сейчас на техническом обслуживании в Украине.

Как пишет CNN, США еще не решили окончательно, отправлять ли в Украину дополнительное вооружение. В Кремле заявили, что это приведет к обострению ситуации. Госдепартамент США настаивает на применении экономических санкций в случае вторжения России в Украину.

Напомним, о подготовке армии России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие западные СМИ. Скопление войск РФ у наших границ подтвердили в Пентагоне.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент страны-агрессора Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время у границ сконцентрировано более 92 тыс. российских военных.

Источник: Foreign Policy