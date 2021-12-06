Зеленский рассказал о новом вооружении ВСУ и масштабных контрактах. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, во время торжеств по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины анонсировал передачу нового вооружения для войска.

Сегодня в Харькове и других регионах Украины Вооруженным силам передано около сотни единиц вооружения и военной техники, — заявил глава государства во время торжественных мероприятий в Харькове.

Он отметил, что боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ «Булат», десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей «Козак 2М.1».

Также стало известно, что Украина подписала соглашение с Великобританией на сумму более 60 млрд грн. Деньги потратят на строительство украинских ракетных катеров и военно-морских баз, поставки в Украину противоминных кораблей и оснащение военно-морского флота противоракетными корабельными комплексами.

Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса «Ада». По словам Зеленского, сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины переданы два патрульных катера типа Island под украинскими названиями «Фастов» и «Сумы».

Он добавил, что Украина впервые в истории подписала контракт на производство и поставку трех новых военно-транспортных самолетов АН-178, при этом на вооружение уже приняты беспилотные авиационные комплексы «Аист» и Bayraktar.

Также в Украине стартует строительство собственного завода по изготовлению современных военных дронов. Кроме того, по его словам, Украина совместно с Канадой запустила проект создания космодрома для ракетоносителя «Циклон» украинского производства. Глава государства отметил, что на атлантическом побережье Канады уже начато строительство стартовой площадки.