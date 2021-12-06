Зеленський розповів про нове озброєння ЗСУ та масштабні контракти. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n164069-zelenskyy-rozpoviv-pro-nove-ozbroiennya-zsu-ta-masshtabni-kontrakty-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, під час урочистостей з нагоди 30-річчя Збройних сил України анонсував передачу нового озброєння для війська.

Сьогодні в Харкові та інших регіонах України Збройним силам передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, — заявив глава держави під час урочистих заходів у Харкові.

Він зазначив, що бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т64БМ «Булат», десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів «Козак 2М.1».

Також стало відомо, що Україні підписала угоду з Великою Британією на суму понад 60 млрд грн. Гроші витратять для будівництва українських ракетних катерів та військово-морських баз, постачання в Україну протимінних кораблів та оснащення військово-морського флоту протиракетними корабельними комплексами.

Крім того, Україна та Туреччина підписали угоду про будівництво корвету класу «Ада». За словами Зеленського, сьогодні в Одесі Військово-морським силам України буде передано два патрульні катери типу Island під українськими назвами «Фастів» і «Суми».

Він додав, що Україна вперше в історії підписала контракт на виробництво та постачання трьох нових військово-транспортних літаків АН-178, при цьому на озброєння вже прийнято безпілотні авіаційні комплекси «Лелека» і Bayraktar.

Також в Україні стартує будівництво власного заводу з виготовлення сучасних військових дронів. Крім того, за його словами, Україна спільно з Канадою запустила проект створення космодрому для ракетоносія «Циклон» українського виробництва. Глава держави зазначив, що на атлантичному узбережжі Канади вже розпочато будівництво стартового майданчика.