Коронавирус подтвердили у 716 детей, за сутки - 467 смертей

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Ракурс

Коронавирус в Украине подтвердили у 8 тыс. 655 человек по состоянию на утро 7 декабря. В частности, заболели 716 детей и 200 медиков. С начала пандемии коронавирусной болезни в Украине официально зафиксировано 3,51 млн случаев инфицирования COVID-19.

Об этом во вторник сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За сутки 6 декабря в Украине зафиксировано 8 тыс. 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки пришлось госпитализировать 1 тыс. 349 граждан. В понедельник от последствий болезни умерли 467 пациентов, выздоровели почти 23 тыс. человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировано около 89 тыс. летальных исходов от коронавирусной инфекции.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (1 тыс. 270),

Полтавской области (716),

Донецкой области (689),

Черкасской области (624),

Киевской области (575).

Отметим, что с 6 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в «желтых» зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении. А с 7 декабря Киев и еще восемь областей вышли из «красной» зоны.

Напомним, в мире по состоянию на утро 7 декабря зафиксировали более 266 млн случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 5 млн 278 тыс. человек. Больше всего случаев инфицирования с начала пандемии зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Украина занимает 17-е место по общему количеству случаев COVID-19 с начала эпидемии.