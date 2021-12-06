День великомученицы Екатерины – история и традиции праздника. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/n164071-den-velikomuchenicy-ekateriny-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

Праздник 7 декабря — День великомученицы Екатерины, которая считается покровительницей женщин, беременных и невест.

Она родилась в семье правителя Александрии. Девушка отличалась не только красотой, но и своим умом. В 17 лет она сказала, что согласится выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в красоте, уме и добродетели. Многие юноши просили ее руки, но никто не смог выполнить эти условия.

Однажды к Екатерине пришел старец и показал ей икону Девы Марии с маленьким Иисусом на руках. Девушке стало интересно и она попросила рассказать ей о христианстве. Со временем Екатерина пустила веру в свое сердце и принялась распространять учения среди людей. Впоследствии ее схватили язычники и казнили.

Наши предки 7 декабря устраивали женские посиделки, делились сплетнями и секретами, собирались на совместные гадания. Столы в эту дату ломились от постных блюд.

Самое популярное гадание в этот день связано с вишневыми ветками. Незамужней девушке с утра нужно сорвать ветку вишни и поставить в емкость с водой. Если на ветке до Рождества появятся цветы, то брак будет очень счастливым.

Также гадали на крупе, перемешав ее с предметами из золота, серебра и железа. Какой первый вытащит девушка, таким будет достаток у ее жениха.

Народные приметы:

туман и оттепель — сильное похолодание после дня Варвары (17 декабря);

до 7 декабря еще не выпал снег — в следующем году не будет урожая.

День ангела празднуют Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк и Семен.