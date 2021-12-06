На сколько вырастет коммуналка в 2022 году, рассказала эксперт

https://racurs.ua/n164070-na-skolko-vyrastet-kommunalka-v-2022-godu-rasskazala-ekspert.html

Ракурс

Коммунальные услуги в Украине в 2022 году подорожают. Власти уже приняли решение о подорожании теплоснабжения, также вырастут и другие тарифы на показатели в платежах.

На сколько повысятся цены, рассказала эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Кристина Ненно в комментарии для «Фактов».

Как вырастет стоимость коммунальных услуг в 2022 году

По словам эксперта, электроэнергия в 2022 году подорожает на 20−45% для бытовых потребителей и на 50−70% для бизнеса.

Стоимость отопления и горячей воды увеличится от 50 до 70%, водоснабжение и канализация подорожают на 20−30%.

Газ для бытовых потребителей будет дороже на 15−20% (почти 9 грн за кубометр). Для теплокоммунэнерго газ будет стоить на 30−50% больше, чем раньше (не больше 8,5 грн за кубометр), распределение и доставка газа тоже значительно подорожает — на 40−60% (4−5 грн).

Ненно добавила, что тарифы на электроэнергию будут расти каждый год на 20−25%. Первое подорожание произойдет только после окончания этого отопительного сезона.

Основная причина, почему повышается цена на 1 кВт/ч электроэнергии — необходимость привести этот тариф к экономически обоснованному уровню, — пояснила эксперт.

По ее словам, пока люди не получают шокирующих платежек, потому что происходит компенсация из местного бюджета или за счет выделения дополнительных средств из госбюджета, чтобы покрыть все дополнительные расходы.

Но в то же время эксперт предупреждает, что подорожание услуг ЖЭКов и управляющих компаний состоится уже в следующем году, ориентировочно на 10%. Это связано с тем, что с 1 декабря 2021 года возросла минимальная заработная плата.

Источник: «Факты»