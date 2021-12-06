На скільки зросте комуналка в 2022 році, розповіла експерт. Фото: antikor.com

https://racurs.ua/ua/n164070-na-skilky-zroste-komunalka-v-2022-roci-rozpovila-ekspert.html

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Комунальні послуги в Україні в 2022 році стануть дорожчими. Влада вже ухвалила рішення про подорожчання теплопостачання, також зростуть й інші тарифи на показники у платіжках.

На скільки підвищаться ціни, розповіла експерт з питань у галузі житлово-комунальних послуг Христина Ненно в коментарі для «Фактів».

Як зросте вартість комунальних послуг в 2022 році

За словами експерта, електроенергія у 2022 році подорожчає на 20−45% для побутових споживачів та на 50−70% для бізнесу.

Вартість опалення та гарячої води зросте від 50 до 70%, водопостачання та каналізація подорожчають на 20−30%.

Газ для побутових споживачів буде дорожче на 15−20% (майже 9 грн за кубометр). Для теплокомуненерго газ коштуватиме на 30−50% більше, ніж раніше (не більше ніж 8,5 грн за кубометр). Розподіл та доставка газу теж значно подорожчають: на 40−60% (4−5 грн).

Ненно додала, що тарифи на електроенергію зростатимуть щороку на 20−25%. Перше подорожчання відбудеться лише після закінчення цього опалювального сезону.

Основна причина, чому підвищується ціна на 1 кВт/год електроенергії — необхідність привести цей тариф до економічно обґрунтованого рівня, — пояснила експерт.

За її словами, наразі люди не отримують шокових платіжок, оскільки відбувається компенсація з місцевого бюджету або шляхом виділення додаткових коштів з держбюджету, щоб покрити всі додаткові витрати.

Водночас експерт попереджає, що подорожчання послуг ЖЕКів та керівних компаній відбудеться вже наступного року, орієнтовно на 10%. Це пов’язано з тим, що з 1 грудня 2021 року зросла мінімальна заробітна плата.

Джерело: «Факти»