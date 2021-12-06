Снег и гололедица — погода во вторник (КАРТА)https://racurs.ua/n164060-sneg-i-gololedica-pogoda-vo-vtornik-karta.htmlРакурс
Погода в Украине во вторник, 7 декабря, ожидается облачная с прояснениями. В северных и западных областях страны пройдут дожди с мокрым снегом.
На дорогах образуется гололедица. В центральных, восточных и южных областях прогнозируются дожди, местами — ливни с выпадением более 21 мм осадков. Ветер сменных направлений, 4−11 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве будет пасмурной, с дождем и мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут 2° ниже нуля, днем поднимутся до 0°.
Погода во Львове прогнозируется с дождем. Температура воздуха ночью ожидается до 4° мороза, а днем - 1° с отметкой минус.
Погода в Харькове будет переменчивой и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 2° тепла, днем прогнозируется до 7° выше нуля.
Погода в Одессе ожидается дождливая и пасмурная. Днем температура воздуха составит 10−11° с отметкой плюс, ночью — 9° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 7 декабря будет относительно спокойная, ожидаются небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo