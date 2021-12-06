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Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Снег и гололедица — погода во вторник (КАРТА)

6 дек 2021, 16:52
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Погода в Украине во вторник, 7 декабря, ожидается облачная с прояснениями. В северных и западных областях страны пройдут дожди с мокрым снегом.

На дорогах образуется гололедица. В центральных, восточных и южных областях прогнозируются дожди, местами — ливни с выпадением более 21 мм осадков. Ветер сменных направлений, 4−11 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве будет пасмурной, с дождем и мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут 2° ниже нуля, днем ​​поднимутся до 0°.

Погода во Львове прогнозируется с дождем. Температура воздуха ночью ожидается до 4° мороза, а днем ​​- 1° с отметкой минус.

Погода в Харькове будет переменчивой и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 2° тепла, днем ​​прогнозируется до 7° выше нуля.

Погода в Одессе ожидается дождливая и пасмурная. Днем температура воздуха составит 10−11° с отметкой плюс, ночью — 9° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 декабря будет относительно спокойная, ожидаются небольшие возмущения.


Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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