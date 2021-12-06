Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n164060-snig-ta-ojeledycya-pogoda-u-vivtorok-karta.html

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Погода в Україні у вівторок, 7 грудня, очікується хмарна з проясненнями. У північних та західних областях країни пройдуть дощі з мокрим снігом.

На дорогах утвориться ожеледиця. У центральних, східних та південних областях прогнозуються дощі, подекуди — зливи з випаданням понад 21 мм опадів. Вітер змінних напрямків, 4−11 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві буде похмурою, з дощем та мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2° нижче нуля, вдень піднімуться до 0°.

Погода у Львові також прогнозується з дощем. Температура повітря вночі очікується до 4° морозу, а вдень — 1° з позначкою мінус.

Погода в Харкові буде мінливою та з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2° тепла, вдень прогнозується до 7° вище нуля.

Погода в Одесі очікується дощова та похмура. Вдень температура повітря складе 10−11° з позначкою плюс, вночі — 9° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 грудня буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo