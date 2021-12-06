Сніг та ожеледиця — погода у вівторок (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n164060-snig-ta-ojeledycya-pogoda-u-vivtorok-karta.htmlРакурс
Погода в Україні у вівторок, 7 грудня, очікується хмарна з проясненнями. У північних та західних областях країни пройдуть дощі з мокрим снігом.
На дорогах утвориться ожеледиця. У центральних, східних та південних областях прогнозуються дощі, подекуди — зливи з випаданням понад 21 мм опадів. Вітер змінних напрямків, 4−11 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода в Києві буде похмурою, з дощем та мокрим снігом. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2° нижче нуля, вдень піднімуться до 0°.
Погода у Львові також прогнозується з дощем. Температура повітря вночі очікується до 4° морозу, а вдень — 1° з позначкою мінус.
Погода в Харкові буде мінливою та з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2° тепла, вдень прогнозується до 7° вище нуля.
Погода в Одесі очікується дощова та похмура. Вдень температура повітря складе 10−11° з позначкою плюс, вночі — 9° вище нуля.
Геомагнітна обстановка в Україні 7 грудня буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.
Джерело: Gismeteo