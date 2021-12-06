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Ракурс
День великомучениці Катерини – історія і традиції свята. Фото: ukr.media

День великомучениці Катерини — історія і традиції свята

6 гру 2021, 22:19
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Свято 7 грудня — День великомучениці Катерини, яка вважається покровителькою жінок, вагітних і наречених.

Вона народилася в сім’ї правителя Олександрії. Дівчина вирізнялася не лише красою, але й своїм розумом. В 17 років вона сказала, що погодиться вийти заміж лише за того, хто перевищить її в красі, розумі та доброчесності. Багато юнаків просили її руки, проте ніхто не зміг виконати ці умови.

Якось до Катерини прийшов старець і показав їй ікону Діви Марії з маленьким Ісусом на руках. Дівчині стало цікаво і вона попросила розповісти їй про християнство. З часом Катерина пустила віру в своє серце і почала розповсюджувати вчення серед людей. Згодом її схопили язичники та стратили.

Наші предки 7 грудня влаштовували жіночі посиденьки, ділилися плітками та секретами, збиралися на спільні ворожіння. Столи в цю дату ломилися від пісних страв.

Найпопулярніше ворожіння в цей день пов’язано з вишневими гілками. Незаміжній дівчині з ранку потрібно зірвати гілку вишні та поставити в місткість з водою. Якщо на гілці до Різдва з’являться квіти, то шлюб буде дуже щасливим.

Також ворожили на крупі, перемішавши її з предметами з золота, срібла та заліза. Який перший витягне дівчина, такий достаток буде в її нареченого.


Народні прикмети:

  • туман і відлига — сильне похолодання після Варвариного дня (17 грудня);
  • до 7 грудня ще не випав сніг — наступного року не буде врожаю.

День ангела святкують Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк та Семен.​

Джерело: Ракурс


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