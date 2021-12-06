День великомучениці Катерини – історія і традиції свята. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n164071-den-velykomuchenyci-kateryny-istoriya-i-tradyciyi-svyata.html

Ракурс

Свято 7 грудня — День великомучениці Катерини, яка вважається покровителькою жінок, вагітних і наречених.

Вона народилася в сім’ї правителя Олександрії. Дівчина вирізнялася не лише красою, але й своїм розумом. В 17 років вона сказала, що погодиться вийти заміж лише за того, хто перевищить її в красі, розумі та доброчесності. Багато юнаків просили її руки, проте ніхто не зміг виконати ці умови.

Якось до Катерини прийшов старець і показав їй ікону Діви Марії з маленьким Ісусом на руках. Дівчині стало цікаво і вона попросила розповісти їй про християнство. З часом Катерина пустила віру в своє серце і почала розповсюджувати вчення серед людей. Згодом її схопили язичники та стратили.

Наші предки 7 грудня влаштовували жіночі посиденьки, ділилися плітками та секретами, збиралися на спільні ворожіння. Столи в цю дату ломилися від пісних страв.

Найпопулярніше ворожіння в цей день пов’язано з вишневими гілками. Незаміжній дівчині з ранку потрібно зірвати гілку вишні та поставити в місткість з водою. Якщо на гілці до Різдва з’являться квіти, то шлюб буде дуже щасливим.

Також ворожили на крупі, перемішавши її з предметами з золота, срібла та заліза. Який перший витягне дівчина, такий достаток буде в її нареченого.

Народні прикмети:

туман і відлига — сильне похолодання після Варвариного дня (17 грудня);

до 7 грудня ще не випав сніг — наступного року не буде врожаю.

День ангела святкують Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк та Семен.​