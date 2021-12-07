Коронавірус підтвердили у 716 дітей, за добу — 467 смертей

https://racurs.ua/ua/n164072-koronavirus-pidtverdyly-u-716-ditey-za-dobu-467-smertey.html

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Коронавірус в Україні підтвердили у 8 тис. 655 осіб станом на ранок 7 грудня. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медиків. З початку пандемії коронавірусної хвороби в Україні офіційно зафіксовано 3,51 млн випадків інфікувань COVID-19.

Про це у вівторок повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 6 грудня в Україні зафіксовано 8 тис. 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 тис. 349 громадян. Впродовж понеділка від наслідків хвороби померли 467 пацієнтів, одужали майже 23 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано близько 89 тис. летальних випадків від коронавірусної інфекції.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (1 тис. 270),

Полтавській області (716),

Донецькій області (689),

Черкаській області (624),

Київській області (575).

Зауважимо, що з 6 грудня в Україні набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у «жовтих» зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання. А з 7 грудня Київ та ще вісім областей вийшли з «червоної» зони.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 7 грудня зафіксували понад 266 млн випадків зараження коронавірусом. COVID-19 забрав життя 5 млн 278 тис. осіб. Найбільше випадків інфікування від початку пандемії зареєстровано у США, Індії та Бразилії. Україна посідає 17-ту сходинку за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.