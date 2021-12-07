Вивезену з Афганістану військову техніку США просить надати Київ — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n164073-vyvezenu-z-afganistanu-viyskovu-tehniku-ssha-prosyt-nadaty-kyyiv-zmi.html

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Військову техніку США, яку американцям вдалося евакуювати з Афганістану до приходу талібів, просить передати Україна. Йдеться про озброєння, яке свого часу було призначене для підконтрольного Заходу афганського уряду до захоплення влади представниками радикального ісламістського руху Талібан.

Про це пише видання Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

Таку пропозицію висловив міністр оборони Олексій Резніков у листопаді під час візиту до США. Він закликав Вашингтон збільшити постачання озброєння, зокрема надати системи повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби, які раніше американці не надавали.

Україна також хоче отримати боєприпаси, які США планували відправити в Афганістан. Окрім цього, Київ просив також гвинтокрили Мі-17, які зараз перебувають на технічному обслуговуванні в Україні.

Як пише CNN, США ще не вирішили остаточно, чи відправляти в Україну додаткове озброєння. У Кремлі заявили, що це призведе до загострення ситуації. Держдеп США наголосив на застосування економічних санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, про підготовку армії Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші західні ЗМІ. Скупчення військ РФ біля наших кордонів підтвердили в Пентагоні.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент країни-агресора Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Нині біля кордонів сконцентровано понад 92 тис. російських військових.

Джерело: Foreign Policy