Энтони Блинкен, фото: Brookings Institution

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Если Россия не прислушается к предупреждениям и совершит нападение на Украину, США применят к ней «мероприятия, от которых они воздерживались в прошлом».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом в интервью шведскому телеканалу SVT, которое было записано после его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся в Стокгольме 2 декабря. по

Мы очень обеспокоены тем, что Россия ставит себя в положение, позволяющее ей совершить новую агрессию против Украины, — подчеркнул Блинкен.

По мнению Блинкена, эту ситуацию можно разрешить дипломатическим путем. По его словам, теперь Россия должна вывести войска и начать дипломатические переговоры.

Госсекретарь США отметил, что, кроме концентрации российских войск у границ Украины, также наблюдается «усиление примерно в 10 раз» пропагандистской кампании против нашего государства в соцсетях.

Это не что-то новое: мы уже видели такое в 2014-м, и просто не можем рисковать и допустить, чтобы это снова произошло. Последствия будут ужасающими. Это не отвечает ничьим интересам, — подчеркнул Блинкен.

По словам Блинкена, во время разговора он предостерег Лаврова, что в случае, если РФ снова вторгнется, для агрессора это обернется «серьезными последствиями».

Например, экономические меры, которые оказали бы очень большое влияние, а также вещи, от которых мы воздерживались в прошлом, когда мы имели глубокие разногласия с Россией, — подчеркнул он, не прибегая к деталям.

На вопрос, будут ли для России последствия «военного характера» от вмешательства США в случае ее нового нападения на Украину, Блинкен прямо не ответил, однако напомнил, что Вашингтон «сохраняет приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Конечно, важно, чтобы Украина имела возможность защитить себя, в чем мы и многие другие страны помогаем в последние годы. И сам альянс НАТО — оборонный альянс, прозрачный альянс, и если обороноспособность НАТО должна быть усилена в результате российской агрессии — а я только что приехал с саммита НАТО — то мы тоже это сделаем, — подчеркнул он.

Блинкен добавил, что в случае, если позволить одним странам силой изменять границы соседей, это побудит многих в мире считать, что они могут поступать так же.

Если каким-то странам будет позволено диктовать их демократическим соседям, какую политику проводить, а мы ничего не будем делать, это станет мощным сигналом — плохим сигналом для других стран мира, которые могут попытаться сделать то же самое. Так что речь идет об Украине, но это касается не только Украины, — резюмировал Блинкен.

Источник: SVT