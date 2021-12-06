«Заходами, від яких США утримувалися», пригрозив Блінкен в разі нападу на Україну

Ентоні Блінкен, фото: Brookings Institution

https://racurs.ua/ua/n164041-rechamy-vid-yakyh-ssha-utrymuvalysya-prygrozyv-blinken-v-razi-napadu-na-ukrayinu.html

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Якщо Росія не дослухається до попереджень і здійснить напад на Україну, США застосують проти неї «заходи, від яких вони утримувалися в минулому».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про це в інтерв’ю шведському телеканалу SVT, яке було записане після його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка відбулася в Стокгольмі 2 грудня.

Ми дуже занепокоєні тим, що Росія ставить себе у становище, яке дозволяє їй вчинити нову агресію проти України, — наголосив Блінкен.

На думку Блінкена, цю ситуацію можна вирішити дипломатичним шляхом. За його словами, тепер Росія має вивести свої війська та почати дипломатичні переговори.

Держсекретар США зазначив, що, окрім концентрації російських військ біля кордонів України, також спостерігається «посилення приблизно в 10 разів» пропагандистської кампанії проти нашої держави в соцмережах.

Це не щось нове: ми вже бачили таке у 2014-му, і просто не можемо ризикувати та допустити, щоб це знову сталося. Наслідки будуть жахливими. Це не відповідає нічиїм інтересам, — наголосив Блінкен.

За словами Блінкена, під час розмови він застеріг Лаврова, що в разі, якщо РФ знову вторгнеться, для агресора це обернеться «серйозними наслідками».

Наприклад, економічні заходи, які мали б дуже великий вплив, а також речі, від яких ми утримувалися в минулому, коли ми мали глибокі розбіжності з Росією, — наголосив він, не вдаючись до деталей.

На запитання, чи будуть для Росії наслідки «військового характеру» від втручання США у разі її нового нападу на Україну, Блінкен прямо не відповів, проте нагадав, що Вашингтон «зберігає відданість територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Звичайно, важливо, щоб Україна мала можливість захистити себе, в чому ми та багато інших країн допомагаємо останніми роками. І сам альянс НАТО — оборонний альянс, прозорий альянс, і якщо обороноздатність НАТО має бути посилена внаслідок російської агресії — а я щойно приїхав із саміту НАТО — то ми також це зробимо, — наголосив він.

Блінкен додав, що в разі, якщо дозволити одним країнам силою змінювати кордони сусідів, це спонукатиме багатьох у світі вважати, що вони можуть чинити так само.

Якщо якимось країнам буде дозволено диктувати їх демократичним сусідам, яку політику проводити, а ми нічого не робитимемо, це стане потужним сигналом — поганим сигналом для інших країн світу, які можуть спробувати зробити те саме. Так що йдеться про Україну, але це стосується не лише України, — резюмував Блінкен.

Джерело: SVT