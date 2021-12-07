Розплата за напад - США готують санкції проти оточення Путіна і відключать РФ від SWIFT, фото

https://racurs.ua/ua/n164075-rozplata-za-napad-ssha-gotuut-sankciyi-proty-otochennya-putina-i-vidkluchat-rf-vid-swift.html

Ракурс

Напередодні відедзвінка Джо Байдена та Володимира Путіна в західній пресі з’явилися дані про те, чим США погрожуватимуть Росії у випадку загострення ситуації на кордонах з Україною і якою може буде відповідь Америки на пряму агресію.

CNN пише, що в адміністрації Джо Байдена обмірковують широкий набір санкцій проти Росії, які повинні стримати президента РФ Путіна.

Набір заходів Білого дому нібито включає санкції проти членів найближчого оточення Путіна, відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, а нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, зокрема виробників енергії та російські банки.

Провідні російські олігархи втртять можливість вільно подорожувати світом, а також доступ до до американських банківських і кредитних систем.

Відключення Росії від системи SWIFT розглядається як найбільш потужний варіант дій.

Навесні 2021 року Європарламент вже ухвалив резолюцію про ймовірне відключення РФ від системи міжнародних платежів і США обговорюють це з колегами з ЄС.

Чиновник, з яким спілкувалася СNN, вважаэ, що санкції проти Росії можуть бути подібними до вже запроваджених проти Ірану та Північної Кореї.

The Guardian повідомила і про готовність США направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну.

У Білому домі також дали зрозуміти, що не будуть обговорювати «гарантій безпеки» для Росії, яких вимагає Путін, включаючи заборону на розширення НАТО або військову підтримку України.

Журнал Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника, який побажав залишитися анонімним, 6 грудня написав, що міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до голови Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок вторгнення Росії розширити постачання Києву зброї.

Резніков нібито представив Остіну список бажаних озброєнь, який включав засоби для повітряної, морської оборони та електронної боротьби.

Київ також хоче отримати частину американської військової техніки, що призначалася для Афганістану до приходу там до влади терористичного руху «Талібан». Україна зацікавлена, зокрема, в отриманні вертольотів Мі-17, що належать США, і боєприпасів, які спочатку планувалося відправити афганській армії, уточнило джерело.

Нагадаємо, Білий дім і Кремль підтвердили проведення розмови лідерів США та Росії у форматі відеозустрічі 7 грудня. Держсекретар Ентоні Блінкен напередодні розмови президентів запевнив, що США мають відповідь на ймовірну агресію такими заходи, які ще ніколи не застосовувалися Америкою.

Джерела: CNN, The Guardian, Foreign Policy