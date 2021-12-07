Суд отменил приказ об отстранении невакцинированной учительницы на Сумщине

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Обязательная вакцинация педагогов в Украине под угрозой. Роменский горрайонный суд Сумской области на заседании 6 декабря отменил приказ директора школы об отстранении от работы учительницы, которая не вакцинировалась от коронавируса.

Это первое аннулирование судом отстранения от работы непривитой учительницы в Украине.

Истец — педагог Анна Полищук — потребовала в иске признать незаконным приказ об ее устранении, восстановить на работе и выплатить деньги за время вынужденного прогула, сообщает «Суспільне».

Преподаватель аргументировала свой иск к школе нарушением Конвенции по правам человека, запрещающей дискриминацию человека по каким-либо признакам, а также ст. 25 КЗоТ. В материалах дела она отметила, что из-за пандемии в стране не ввели чрезвычайное положение. Поэтому вакцинация является добровольным актом и не может производиться принудительно.

Директор Роменской специализированной общеобразовательной школы № 2 имени Абрама Иоффе на заседании суда заявила, что не могла не подписать приказ, поскольку выполняла постановление правительства.

Суд отменил приказ об увольнении с работы учительницы. Однако отказал в выплате ей денег за вынужденный простой.

Директор не готова ответить, воспользуется ли она правом на апелляцию, потому что школе нужны учителя, однако о том, соответствует ли выход на работу непривитых педагогов нормам законодательства, в решении суда не сказано.

Руководителю образовательного учреждения угрожал штраф до 170 тыс. грн за невыполнение требований Кабмина. Решение суда вступает в силу через 30 дней — 6 января. За это время стороны могут обжаловать его.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса в Украине касается работников образовательной сферы. Однако не все педагоги хотят делать прививки и невакцинированных учителей с начала ноября начали отстранять от работы.

Источник: «Суспільне»