Карантин в Киеве — как работает транспорт в «желтой» зонеhttps://racurs.ua/n164081-karantin-v-kieve-kak-rabotaet-transport-v-jeltoy-zone.htmlРакурс
Карантин в Киеве ослабили с сегодняшнего дня — с 7 октября столица вышла из «красной» зоны карантина и перешла в «желтую».
Однако ограничения для транспорта, действовавшие во время «красной зоны», было решено оставить в силе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Без ограничений пользоваться общественным транспортом могут только несовершеннолетние. Другим пассажирам для поездки в метро, маршрутке и другом городском транспорте понадобится один из документов:
- «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации;
- международное свидетельство о вакцинации или справка 063/о;
- отрицательный ПЦР-тест или тест антиген;
- документ об выздоровлении от коронавируса.
В общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине подтвердили у 8 тыс. 655 человек по состоянию на утро 7 декабря. В частности, заболели 716 детей и 200 медиков. С начала пандемии коронавирусной болезни в Украине официально зафиксировано 3,51 млн случаев инфицирований COVID-19.