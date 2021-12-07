Карантин в Киеве. Фото: istock

https://racurs.ua/n164081-karantin-v-kieve-kak-rabotaet-transport-v-jeltoy-zone.html

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Карантин в Киеве ослабили с сегодняшнего дня — с 7 октября столица вышла из «красной» зоны карантина и перешла в «желтую».

Однако ограничения для транспорта, действовавшие во время «красной зоны», было решено оставить в силе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Без ограничений пользоваться общественным транспортом могут только несовершеннолетние. Другим пассажирам для поездки в метро, ​​маршрутке и другом городском транспорте понадобится один из документов:

«желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации;

международное свидетельство о вакцинации или справка 063/о;

отрицательный ПЦР-тест или тест антиген;

документ об выздоровлении от коронавируса.

В общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине подтвердили у 8 тыс. 655 человек по состоянию на утро 7 декабря. В частности, заболели 716 детей и 200 медиков. С начала пандемии коронавирусной болезни в Украине официально зафиксировано 3,51 млн случаев инфицирований COVID-19.