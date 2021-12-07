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Маршрутка столкнулась с фурой вблизи Чернигова - 10 погибших, фото - Суспільне
Маршрутка столкнулась с фурой вблизи Чернигова — 10 погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n164076-marshrutka-stolknulas-s-furoy-vblizi-chernigova-10-pogibshih-foto.htmlРакурс
Жуткое ДТП, в котором погибло много людей, произошло 7 декабря в Черниговской области. В 7.55 вблизи села Брусилов, Черниговского района на трассе Н-27 Чернигов-Гремяч столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус.
Рейсовый автобус «Мерседес Спринтер» ехал по маршруту Чернигов-Сосница. Он попал в аварию с фурой. Транспортные средства от удара отбросило на обочину, они заблокировали трассу.
В ГСЧС сообщили, что в аварии погибли 10 человек, семь человек травмированы.
Спасатели на месте крушения вырезали из маршрутки специнструментом раненых и погибших.
«Ракурс» рассказывал, что страшное ДТП произошло вечером 5 декабря в Житомирской области. В нем погибла семья: отец и его сыновья 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице.
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