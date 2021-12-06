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В ДТП на Житомирщине погибла семья - водитель на встречке въехала в фуру, фото - Патрульная полиция

В ДТП на Житомирщине погибла семья — водитель на «встречке» въехала в фуру (ФОТО)

6 дек 2021, 11:36
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Страшное ДТП произошло вечером 5 декабря в Житомирской области. В нем погибла семья: отец и мальчики 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице.

Авария произошла на 141 км трассы М-06 Киев — Чоп. Руководитель патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что водитель Daewoo Lanos выехала на полосу встречного движения и протаранила лоб в лоб грузовой автомобиль Daf.

В ДТП в Житомирской области погибла семья - водитель на встречке въехала в фуру, фото - Патрульная полиция

Трое пассажиров погибли на месте происшествия. Белошицкий написал на своей странице в Фейсбук, что ДТП вызвали следующие факторы:

  • выезд на встречную полосу движения;
  • непристегнутые ремни безопасности;
  • отсутствие детских кресел;
  • летняя резина.

В ДТП в Житомирской области погибла семья - водитель на встречке въехала в фуру, фото - Патрульная полиция


В ДТП в Житомирской области погибла семья - водитель на встречке въехала в фуру, фото - Патрульная полиция

В ДТП в Житомирской области погибла семья - водитель на встречке въехала в фуру, фото - Патрульная полиция

Источник: Ракурс


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