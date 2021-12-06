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В ДТП на Житомирщине погибла семья - водитель на встречке въехала в фуру, фото - Патрульная полиция
В ДТП на Житомирщине погибла семья — водитель на «встречке» въехала в фуру (ФОТО)https://racurs.ua/n164042-v-dtp-na-jitomirschine-pogibla-semya-voditel-na-vstrechke-vehala-v-furu-foto.htmlРакурс
Страшное ДТП произошло вечером 5 декабря в Житомирской области. В нем погибла семья: отец и мальчики 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице.
Авария произошла на 141 км трассы М-06 Киев — Чоп. Руководитель патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что водитель Daewoo Lanos выехала на полосу встречного движения и протаранила лоб в лоб грузовой автомобиль Daf.
Трое пассажиров погибли на месте происшествия. Белошицкий написал на своей странице в Фейсбук, что ДТП вызвали следующие факторы:
- выезд на встречную полосу движения;
- непристегнутые ремни безопасности;
- отсутствие детских кресел;
- летняя резина.
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