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У ДТП на Житомирщині загинула сім’я - водій на зустрічці в‘їхала у фуру, фото - Патрульна поліція

У ДТП на Житомирщині загинула сім’я — водій на «зустрічці» в‘їхала у фуру (ФОТО)

6 гру 2021, 11:36
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Страшна ДТП сталася увечері 5 грудня у Житомирській області. У ній загинула сім’я: батько і хлопчики 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні.

Аварія сталася на 141 км траси М-06 Київ — Чоп. Очільник патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що водій Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху і протаранила лоб у лоб вантажний автомобіль Daf.

У ДТП на Житомирщині загинула сім’я - водій на зустрічці в‘їхала у фуру, фото - Патрульна поліція

Троє пасажирів загинули на місці пригоди. Білошицький написав на своїй сторінці у Фейсбук, що ДТП спричинили такі чинники:

  • виїзд на зустрічну смугу руху;
  • не пристебнуті ремені безпеки;
  • відсутність дитячих крісел;
  • літня гума.

У ДТП на Житомирщині загинула сім’я - водій на зустрічці в‘їхала у фуру, фото - Патрульна поліція

У ДТП на Житомирщині загинула сім’я - водій на зустрічці в‘їхала у фуру, фото - Патрульна поліція


У ДТП на Житомирщині загинула сім’я - водій на зустрічці в‘їхала у фуру, фото - Патрульна поліція

Джерело: Ракурс


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