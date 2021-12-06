У ДТП на Житомирщині загинула сім’я - водій на зустрічці в‘їхала у фуру, фото - Патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n164042-u-dtp-na-jytomyrschyni-zagynula-sim-ya-vodiy-na-zustrichci-v-yihala-u-furu-foto.html

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Страшна ДТП сталася увечері 5 грудня у Житомирській області. У ній загинула сім’я: батько і хлопчики 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні.

Аварія сталася на 141 км траси М-06 Київ — Чоп. Очільник патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що водій Daewoo Lanos виїхала на смугу зустрічного руху і протаранила лоб у лоб вантажний автомобіль Daf.

Троє пасажирів загинули на місці пригоди. Білошицький написав на своїй сторінці у Фейсбук, що ДТП спричинили такі чинники: