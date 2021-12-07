Маршрутка зіткнулася з фурою поблизу Чернігова - 10 загиблих, фото - Суспільне

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Ракурс

Моторошна ДТП з багатьма загиблими сталася 7 грудня на Чернігівщині. О 7.55 поблизу села Брусилів, Чернігівського району на трасі Н-27 Чернігів-Грем'яч зіткнулися вантажівка та пасажирський мікроавтобус.

Рейсовий автобус «Мерседес Спрінтер» їхав за маршрутом Чернігів-Сосниця. Він потрапив в аварію з фурою. Транспортні засоби від удару відкинуло на узбіччя, вони заблокували трасу.

У ДСНС повідомили, що в аварії загинуло 10 осіб, семеро людей травмовані.

Рятувальники на місці аварії вирізали з маршрутки спецінструментом поранених і загиблих.

«Ракурс» розповідав, що страшна ДТП сталася увечері 5 грудня у Житомирській області. У ній загинула сім’я: батько і хлопчики 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні.