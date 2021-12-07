Економічний паспорт - у Зеленського уточнили деталі про гроші для дітей

https://racurs.ua/ua/n164085-ekonomichnyy-pasport-u-zelenskogo-utochnyly-detali-pro-groshi-dlya-ditey.html

Ракурс

Про економічний паспорт українця, який отримають діти після досягнення 18 років, уточнили у президента Володимира Зеленського. Там вказали, що виплати за економічним паспортом українця отримають діти, які народилися з 1 січня 2019 року.

Дискусія була з цього питання жорстка. Наприклад, я дотримувався точки зору, що потрібно вводити виплати для дітей, які були народжені з початку старту програми, тобто з 1 січня 2022 року. Була думка, що з поточного року. Але було прийнято компромісно-вольове рішення, що це таки з 1 січня 2019 року, — повідомив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу «Дом».

З його слів, гроші до Фонду майбутніх поколінь почнуть надходити лише з 2022 року.

Тому 2019 та 2020 роки додатково кладуться на плечі цього фонду. До того ж на суму виплат впливає тривалість нарахувань. Виходить, що у дитини, яка народилася з 1 січня 2022 року, є рівно 18 років до отримання своєї суми. А у того, хто народився з 1 січня 2019 року, менше років для акумуляції накопичень на особистому рахунку, — пояснили на Банковій.

Активи дітей-учасників Фонду формуватимуться з внесків з бюджетних коштів, які надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення та інвестування коштів учасників Фонду.

Нагадаємо, після досягнення дітьми повноліття виплати можуть використовуватися на: